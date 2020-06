Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta segunda-feira (30) que o Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza até o dia 30 de junho. Ela teve início no dia 23 de março e o término estava previsto para sexta-feira (5). A medida tem como objetivo que os municípios consigam atingir a meta preconizada de vacinar ao menos 90% de cada grupo prioritário.

“A vacinação contra influenza contribuirá sobremaneira para a redução das complicações, das internações e, consequentemente, da mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da gripe, nos grupos-alvo definidos, em especial frente a situação que o país enfrenta com a pandemia de coronavírus. A prorrogação do prazo para a vacinação é mais uma oportunidade para que as pessoas contempladas nos grupos prioritários possam receber a vacina influenza nos serviços de saúde”, informou o Ministério da Saúde, por meio de ofício da Secretaria de Vigilância em Saúde.

Em Americana, a vacina continua disponível, das 8 às 16 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira. Já o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, está ocorrendo no Núcleo de Especialidades (Rua 1º de Maio, 421, bairro Cordenonsi), para pessoas com dificuldade de locomoção, menos para crianças que devem procurar local com vacinação convencional.

A vacinação permanece sendo realizada apenas para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, conforme recomendação do órgão: pessoas de 60 anos e mais de idade, trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motorista e cobrador de transporte coletivo, portuários, povos indígenas, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas (mães no pós-parto) até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

Americana já vacinou 61.368 pessoas contra a gripe desde o dia 23 de março, segundo balanço divulgado na quinta-feira (28). A Vigilância Epidemiológica reforçou mais uma vez que a vacinação de gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos ainda não atingiu a meta.

Vacina

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19.