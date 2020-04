Caps AD retoma atendimento em novo endereço hoje 06/04

O Caps AD (Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas) de Americana retomará o atendimento segunda-feira (6/4), com as restrições impostas pelo atual quadro de pandemia do coronavírus. Agora, o centro mudou para o imóvel onde funcionava a antiga UBS do bairro São Vito.

O centro atendia em um prédio na Avenida Cillos, que foi furtado no dia 23 de março, quando foram levados vários itens do local, como papel higiênico, álcool em gel, um computador, fios elétricos e caixas de tomada.

Por enquanto, as atividades em grupo estão suspensas, e o atendimento será restrito a atendimentos individuais agendados previamente. Antes da pandemia de coronavírus, o local atendia uma média de 120 pacientes por mês.

O Caps AD funciona das 7 às 17 horas, e o telefone de contato é o 3405 7595.