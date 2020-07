Casa de idosos do São Domingos registra dois óbitos por Covid-19 e mais 39 resultados positivos

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quinta-feira (23) que uma casa de longa permanência para idosos, localizada no bairro São Domingos, registrou dois óbitos de idosos residentes no local por Covid-19 e um outro óbito suspeito da doença. Além disso, 21 outros idosos tiveram resultados positivos para Covid-19, do total de 31 residentes na casa, e 18 dos 34 funcionários do local também testaram positivo.

A casa está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica desde os primeiros resultados positivos registrados, cerca de dez dias após a realização dos exames feitos em todos os idosos e funcionários do local, no dia 23 de junho, por iniciativa do Rotary Club.

A Vigilância Sanitária também esteve no local e não constatou nenhuma irregularidade, sendo que os protocolos recomendados para esse tipo de casa estavam sendo seguidos.

Óbitos

Os dois óbitos por Covid-19 foram: um idoso de 75 anos, que faleceu no dia 10 de julho e tinha câncer; e um idoso de 68 anos, que faleceu nesta quarta-feira (22), e tinha hipertensão. O óbito suspeito de Covid-19 é de uma idosa de 68 anos, que faleceu no dia 21 de julho e ainda é aguardado o resultado do exame PCR.

Idosos

Do total de 31 idosos residentes na casa, portanto, 23 tiveram resultado positivo para Covid-19, sendo que dois faleceram e dois estão internados no Hospital Municipal. Os demais, ou seja, 19 idosos estão em isolamento domiciliar na casa de longa permanência, sendo acompanhados por equipe de saúde.

Dessa forma, oito idosos são considerados suspeitos da doença, ou seja, ainda aguardam o resultado do exame: uma faleceu, dois estão internados no Hospital Municipal e os outros cinco estão em local isolado da casa.

Funcionários

Do total de 34 funcionários, 18 testaram positivo para Covid-19 e 16 receberam resultados negativos. Todos os procedimentos adotados na casa e pelos funcionários, após os resultados dos exames, foram com base na orientação da Vigilância Epidemiológica e de médico infectologista.