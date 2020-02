CASAL DE IDOSOS É AMEAÇADO DE MORTE NO BAIRRO CONSERVA

Um casal de idosos de 83 e 85 anos foram ameaçados de morte pelo neto em Americana (SP). O caso aconteceu na residência das vítimas, localizada no bairro Conserva.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais compareceram na Rua Cabo Oswaldo de Moraes, pois um homem, que já não estava mais no local, havia invadido na residência de um casal de idosos.

A equipe foi até o local e entrou em contato com as vítimas. O casal relatou que o neto havia entrado na casa, pegado alguns alimentos e ameaçou de morte os avós.

Os policiais pegaram as características do mesmo e iniciou patrulhamento. O homem foi detido com vários produtos congelados na Avenida Dr. Abdo Najar.

Segundo as vítimas, o mesmo estava alcoolizado e foi em busca de dinheiro.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o indivíduo foi indiciado por violência doméstica e ameça.