Casal é encontrado morto em kitnet em Americana

No início da noite desta terça-feira (5) um casal foi encontrado morto numa kitnet localizada na Avenida Paulista, em Americana.

Uma vizinha chamou pelo casal, mas ninguém respondeu. Ela estranhou que a luz estava acesa e decidiu chamar a dona do imóvel, que acionou o chaveiro.

Ao abrir a porta a jovem foi encontrada morta deitada ao lado da cama enquanto o rapaz estava enforcado na janela.

A perícia inicial, realizada pela Polícia Científica no local do crime, aponta que a jovem tenha sido esganada. Aline completaria 18 anos nesta quinta-feira (7).Ela tinha marca no pescoço e hemorragia nos olhos.