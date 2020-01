CCL recebe o “1º Torneio de Basquete 3X3”

No dia 26 de janeiro, às 14 horas, será realizado no CCL (Centro de Cultura e Lazer), o 1º Torneio de Basquete 3X3. O projeto tem apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) e tem como objetivo atrair a população na prática de esportes.

O jogo consiste em dois times de até quatro jogadores (3 titulares e 1 reserva), frente a frente em meia quadra e seguirá as regras da FIBA para a competição. As premiações se darão com troféu e medalhas para as três melhores equipes classificadas (1º, 2º e 3º lugares) e haverá um troféu para o MVP (Most Valuable Player), melhor jogador do torneio.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro e os times poderão ser compostos por até quatro participantes, de ambos os sexos com idade mínima de 14 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da matrícula.

As inscrições devem ser feitas na recepção da Sectur, que fica à Rua das Palmeiras, nº 8, Jardim São Paulo, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.