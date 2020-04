CCR distribui kits de alimentação para caminhoneiros em rodovias

Para garantir que os caminhoneiros e condutores que trabalham nos serviços essenciais possam se manter devidamente preparados atividade de trabalho, o Grupo CCR iniciou a distribuição de mais de 1 mil kits de alimentação e higiene, composto por garrafas d’água e sucos, barras de cereal, leite em pó, biscoitos, torradas, paçocas, doce de banana e amendoim. Além disso, o estojo também contará com escova e pasta de dente, papel higiênico e sabonete/xampu.

A medida integra o rol de ações lançadas nos últimos dias pela CCR para a prevenção da doença entre clientes e colaboradores nas várias rodovias administradas pela companhia em todo o país.

A distribuição ocorrerá em postos de serviços, postos gerais de fiscalização (PGF), Bases de Sistema de atendimento ao usuário (SAU) e unidades do programa Estrada para a Saúde. Confira os locais em que a ação ocorrerá:

• CCR ViaOeste: São Roque (Estrada para a Saúde – SP-280/km 57), Santana de Parnaíba (PGF – SP-280/km 41) e Alumínio (PGF – SP-270/km 13);

• CCR AutoBAn: Rodovia dos Bandeirantes (PGF – km 40 e Estrada para a Saúde – Km 56) e Rodovia Anhanguera (PGF – Km 37);

• CCR SPVias: Pardinho (Posto de Serviço RodoStop – SP-280/Km 193), Avaré (Posto de Serviço Bizungão – SP-280/Km 247), Alambari (Posto de Serviço Cerrado – SP-270/km 140 e PGF SP-270/km 137,7), Taquarivaí (Posto de Serviço Mercosul – SP-258/km 264), Tatuí (PGF – SP-280/km 134,7) e Itapetininga (PGF – SP-127/km 172,6);

• Renovias: Mogi Mirim (Área de descanso – SP-340/km 151 e Posto RVM/ GoodStop – SP-340/km 160) Santo Antônio de Posse (Posto Rota 340 – SP-340/km 141+800 e Rincão dos Pampas – SP-340/km 144+100);

• CCR NovaDutra: São José dos Campos (Base Operacional – BR-116/km 156), Pindamonhangaba (Base Operacional – BR-116/km 98), Roseira (Posto de Serviço/Estrada para a Saúde – BR-116/km 82), Lavrinhas (Base Operacional – BR-116/km 18), Volta Redonda (Base Operacional – BR-116/km 258) e Japeri (Base Operacional – BR-116/km 258);

• CCR MSVia: Naviraí (Base SAU – BR-163/MS/km 128); Rio Brilhante (Base SAU – BR-163/MS/km 331), Campo Grande (Base SAU – BR-163/MS/km 478), São Gabriel do Oeste (Base SAU – BR-163/MS/km 629), e Coxim (Base SAU – BR-163/MS/km 740);

• CCR RodoNorte: São Luiz do Purunã (PGF/ Estrada para a Saúde – BR 277/PR km137) e Mauá da Serra (PGF – BR-376/PR – km 296+900);

• CCR ViaSul: Dom Pedro Alcântara (SAU/Estrada para a Saúde – BR-101/RS km 15), Gravataí (SAU/Estrada para a Saúde – BR-290/RS km 77), Lajeado (SAU/Estrada para a Saúde – BR-386/RS km 347) e Nova Santa Rita (SAU/Estrada para a Saúde BR-386/RS km 432);

Outras ações

Além desta ação, a companhia também ampliou a rede de atendimento do Estrada para a Saúde, programa criado para acompanhamento contínuo e gratuito das condições de saúde dos caminhoneiros. Desde a última segunda-feira (23), há postos do programa em seis corredores rodoviários geridos pela companhia para fornecerem atendimento e orientação a esses profissionais no sentido de contenção do avanço da pandemia.

Entre os corredores, estão: Rodovia Presidente Dutra; BR-277, no Paraná; BRs 101, 290 e 386, no Rio Grande do Sul; e BR-163, em Mato Grosso do Sul. Além dessas, o apoio também pode ser encontrado em postos fixos na Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Castelo Branco, ambas em São Paulo.

O Grupo CCR criou o Comitê de Gestão Interno, coordenado por profissionais da saúde, para a adoção de uma série de medidas para reduzir a disseminação da Covid-19. Essas medidas preventivas integram os protocolos e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de Saúde.

No âmbito interno, a CCR já adquiriu e está distribuindo para seus colaboradores que tenham interação com público mais de 1.000 kits com itens de segurança. A companhia está distribuindo também para todas as concessionárias de rodovias, metrôs e aeroportos 1,2 mil litros de álcool gel para desinfecção. Além disso, estão sendo feitos treinamentos e orientações por meio de comunicados para toda a empresa e palestras para 6 mil colaboradores.

