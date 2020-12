CCZ e Apaasfa realizam última feira de adoção do ano na cidade

No próximo sábado, dia 19 de dezembro, voluntários do Centro de Controle de Zoonoses e da Apaasfa (Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis) realizam a última feira de adoção de animais deste ano.

A atividade é realizada o ano todo no estacionamento do Padovani Pet Shop, das 9 às 12 horas, e é uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem o trabalho realizado pelas entidades e adotar animais que esperam há anos por um novo lar.

O endereço da feira de adoção é Rua Anhanguera, nº 220, no Centro de Americana.