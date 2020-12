chuva no fim de semana, temperatura vai cair de 35°C para 17°C em Americana

A previsão para a sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva a partir da tarde. A instabilidade termodinâmica se mantém favorável à formação de temporais localmente severos, reforçada pelos períodos de maior incidência de radiação solar. As temperaturas ficam entre 21 e 30ºC, com sensação de tempo abafado. A tendência de tempo a partir de hoje sexta-feira é de ventos de sudeste, com intensidade moderada a forte, transportem um ar mais frio e contribuam com a formação e manutenção de uma zona de convergência de umidade, proporcionando condições de céu encoberto e chuvas recorrentes até o início da próxima semana. As temperaturas caem, e a amplitude térmica fica reduzida, com mínimas estimadas em torno de 17ºC e máximas em torno de 20ºC. Os prognósticos dos modelos apontam para chuvas persistentes no domingo e na segunda-feira.