Cine Biblioteca apresenta o premiado “Ford vs Ferrari”

A sessão desta semana do projeto Cine Biblioteca, realizado pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), irá exibir o longa “Ford vs Ferrari” na Biblioteca Municipal “Jandira Basseto Pântano”. A sessão de cinema será nesta quarta-feira (11), às 14 horas, e a entrada é gratuita. O filme será legendado e a classificação é de 12 anos.

“Ford vs Ferrari” conta a história do projetista Carroll Shelby e do piloto Ken Miles, que enfrentaram a interferência empresarial, as leis da física e os próprios demônios para construir um carro de corrida para a Ford Motor com o objetivo de derrotar a hegemonia de Enzo Ferrari nas 24 horas de Le Mans.

O filme foi indicado ao Oscar 2020 nas categorias melhor filme, melhor mixagem de som e venceu nas categorias melhor montagem e melhor edição de som. A Biblioteca de Americana fica localizada na Praça Comendador Müller, nº 172, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Biblioteca Municipal (19) 3461-9157.