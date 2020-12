Cinemas do Tivoli Shopping têm acessibilidade para deficientes auditivos e visuais

Ainda há muito a se trabalhar no Brasil quando o assunto é inclusão, mas no setor de entretenimento um belo passo já foi dado: até 1º de janeiro de 2021, todos os cinemas do país devem ter suas salas de exibição adequadas para receberem as pessoas com deficiência auditiva e visual.

O Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping já conta com acessibilidade completa. Desde o começo deste ano, o cinema possui equipamentos e tecnologia com recursos de acessibilidade e está totalmente preparado para receber todos os tipos de público, inclusive espectadores cegos, surdos e/ou pessoas com capacidades reduzidas.

Segundo Marcela Ribeiro, gerente do Moviecom do Tivoli Shopping, para oferecer uma experiência de cinema completa às pessoas com deficiência visual e auditiva, o Moviecom conta com o CineAssista, um aparelho com tela sensível ao toque, dedicado para visualização e áudio, que integra Libras (Língua Brasileira de Sinais), com suporte de tradução automática, descrição de áudio e legendas em tempo real.

Com o CineAssista, as pessoas cegas e surdas passam a contar com ferramentas que facilitam o entendimento da história dos filmes. O usuário é quem escolhe que recursos quer utilizar e então pode acompanhar o conteúdo do CineAssista sincronizado à exibição do filme na telona.

“Como o aparelho é móvel e tem conexões sem fio, pode ser utilizado em qualquer poltrona da sala de exibição e em qualquer sessão e filme que conte com a liberação do recurso”, explica Marcela, ressaltando que hoje em dia, o uso do equipamento já está liberado para a maioria dos filmes em cartaz.

“Esse é um avanço necessário e hoje temos a tecnologia que nos permite proporcionar uma experiência cada vez melhor aos nossos clientes”, comenta a gerente do Moviecom.

Os recursos de legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e Libras facilitam a compreensão do conteúdo dos filmes por parte das pessoas com deficiências.

A audiodescrição é feita de maneira a ambientar o espectador cego ou deficiente visual da linguagem corporal, estado emocional dos personagens e descrição dos figurinos e cenários, além de informar a origem dos sons importante para o entendimento da trama do filme.

Já a legendagem descritiva consiste na transcrição do texto oral para texto escrito ou para a Libras, no caso de filmes brasileiros sem legenda. Além das falas dos personagens, a legendagem deve conter informações sobre efeitos sonoros como explosões, música, som ambiente, silêncios e pontuar situações como riso ou choro.

Para utilizar o CineAssista, basta fazer a solicitação do equipamento na bilheteria do cinema. O cliente receberá a orientação sobre o uso da tecnologia e a ajuda necessária de um funcionário do local. Não há custos pelo uso do equipamento.

Cinema para todos

Além dos recursos de acessibilidade para o público com deficiência auditiva e visual, o Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping também conta com acessibilidade física em seu espaço e disponibiliza poltronas especiais para obesos, lugares reservados para cadeirantes e banheiros adaptados, de uso exclusivo para pessoas com deficiência.

“Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência possível a todos os públicos. É muito importante criarmos meios para que seja possível a inclusão de pessoas muitas vezes ‘excluídas’ pela sociedade.Nosso objetivo é que todos se sintam acolhidos e igualmente respeitados. Queremos possibilitar o acesso ao cinema para todos”, conclui Marcela.