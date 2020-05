Classificação do processo seletivo da Fusame será divulgado nesta sexta-feira 29/05

A Prefeitura de Americana, por meio da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana), publica na edição desta sexta-feira (29) do Diário Oficial do Município a classificação do processo seletivo simplificado aberto para preenchimento imediato de vagas por tempo determinado, sendo possível a renovação. Serão preenchidas 18 vagas de imediato, sendo: dois farmacêuticos, três fisioterapeutas, um enfermeiro(a), oito técnicos(as) de enfermagem e quatro recepcionistas hospitalares, que iniciam os serviços no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” na próxima segunda-feira (1º).

O diretor superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, destacou a importância das contratações. “Esses profissionais vão compor a escala de atendimento do Hospital Municipal de uma maneira geral, reforçando nossa equipe para prestar um serviço cada vez melhor à população”, afirmou.

De acordo com o setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, após minuciosa análise dos 1.084 currículos recebidos, foi definida a classificação dos candidatos levando em consideração a formação específica na área relacionada ao cargo, experiência profissional e a disponibilidade.

O Diário Oficial do Município está disponível no site da Prefeitura de Americana – www.americana.sp.gov.br – no período da manhã.