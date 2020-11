cobre são furtados de empresa barbarense

Uma empresa em Santa Bárbara d’Oeste, foi alvo de furto . No total, 50 quilos de cobre foram subtraídos e o acusado do crime foi preso pela Polícia Militar.

Segundo informações, o proprietário do estabelecimento teria visto um desconhecido no interior da empresa e acionou a PM, que obteve êxito em deter o criminoso, E.B.S., que estava com uma mochila e duas sacolas contendo aproximadamente 50 quilos de fios de cobre retirados da loja.

Conduzido ao Plantão Policial, Ante o exposto, após pesquisa de seus dados pessoais, constou-se ainda um mandado de prisão pelo artigo 155 do Código Penal, com pena de três anos, seis meses e cinco dias a cumprir no regime fechado, permanecendo preso.