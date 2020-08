comércio, bares e academias voltam abrir por oito horas

Municípios que estão na fase amarela do Plano São Paulo de reabertura gradual da economia, vão poder funcionar oito horas por dia a partir desta sexta-feira (21). A ampliação de seis para oito horas foi anunciada pelo Governo do Estado durante a coletiva com a imprensa no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira.

O decreto oficializando a autorização será publicado e entra em vigor na sexta-feira. Os proprietários desses estabelecimentos autorizados poderão escolher a jornada de funcionamento.

Uma série de pleitos em relação à extensão do horário de seis para oito horas, para diluir a ocupação, foi apresentada ao Governo por vários setores dos municípios que estão na fase amarela do Plano. O secretário de Habitação do Estado, Flavio Amary, que foi o interlocutor com representantes do comércio, shoppings e outras atividades econômicas, disse que submeteu a solicitação ao Comitê de Contingência, que avaliou e atendeu autorizando a ampliação do horário de funcionamento. “É uma notícia muito boa e positiva para os setores que buscaram ampliar para diluir as ocupações”, afirmou.

Ele disse ainda que o funcionamento pode ser de forma contínua ou fracionada e também pactuada com a Prefeitura de cada cidade.