como receber cesta básica da Prefeitura

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano e do Fundo Social de Solidariedade, vem esclarecer à população e a quem possa interessar que já realizou a entrega de 1.500 cestas em 15 dias com a previsão de chegar em 2 mil nesta semana, no atendimento das famílias já cadastradas até 30 de abril. Os critérios para a concessão de cestas básicas às famílias que mais precisam, afetadas pela situação de crise em decorrência da Covid-19, estão sendo seguidos rigorosamente. É importante esclarecer também que não há estoque de alimentos e nem alimentos vencidos.

Todas as doações recebidas pela Secretaria e pelo Fundo Social estão sendo direcionadas para atendimento às famílias cadastradas. Dessa forma, toda a arrecadação realizada até o momento já está comprometida.

O Fundo Social de Solidariedade tem recebido diversas doações, monta as cestas, que são direcionadas à Secretaria de Ação Social e entidades responsáveis pela distribuição.

O número de famílias que se cadastraram até agora para receber as cestas básicas é grande. Somente no cadastro on-line foram mais de cinco mil pedidos, além das famílias que já se encontravam cadastradas em programas sociais.

Para atender justamente às pessoas que mais necessitam de ajuda nesse momento é que foram estabelecidos critérios, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, para atender esse público em especial e com prioridade.

As campanhas de arrecadação de alimentos são muito importantes para atender todas as demandas atuais e as que ainda virão. As doações, em grande parte alimentos avulsos, são devidamente organizados para a montagem das cestas, o que demanda um certo tempo de trabalho, e somente depois distribuídos conforme a liberação dos cadastros.

Um cadastro unificado foi elaborado para que possam ser enquadrados todos os casos de necessidades no município. Uma força-tarefa está sendo empenhada para que não falte alimento a ninguém, ou seja, famílias com vulnerabilidade social e risco, devidamente cadastradas, por meio do site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br), nas unidades dos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social e nas organizações e entidades parceiras neste trabalho.

Após o cadastramento, as informações são analisadas por uma equipe técnica para checar a veracidade dos dados, e uma escala de prioridades é elaborada. Em seguida, a família é comunicada da aprovação do seu cadastro para o recebimento do benefício da cesta básica de alimentos.

Os critérios para receber as cestas básicas são: residir em Americana, mesmo que em situação temporária ou de rua; renda familiar de até três salários mínimos vigentes (considerando na composição da renda familiar os auxílios e benefícios concedidos pelo Governo, mesmo que emergencialmente); ter, dentre seus membros, público prioritário em situação de dependência (criança e Adolescente, de 0 a 17 anos, pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e/ou transtorno mental, pessoa adulta, de 18 anos a 59 anos, migrante e/ou refugiado sem documentação civil).