Confira as datas de isenção de entrada no Parque Ecológico

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) divulgou as datas de entradas gratuitas para moradores de Americana no Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco”. Foram definidas as seguintes datas: 21 e 22/03; 25 e 26/04; 23 e 24/05 e 20 e 21/06.

Para garantir a entrada gratuita, o munícipe deve apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome, que pode ser conta de energia, de água, telefone, internet, TV a cabo ou ainda o título de eleitor, juntamente com um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).

O Parque Ecológico de Americana fica localizado à Avenida Brasil, 2525, no bairro Jardim Ipiranga. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3406-2075.