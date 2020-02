Conselheiros de Saúde visitam novo pronto-socorro do HM

Integrantes do Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde de Americana) realizaram uma visita nas dependências do novo pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), . Os visitantes foram recepcionados pelo secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano, e também pelo superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), José Carlos Marzochi.

A visita teve como objetivo conhecer os novos espaços e obter, do próprio secretário de Saúde, informações sobre a capacidade de atendimento que o novo ambiente terá ao ser inaugurado. Além disso, os conselheiros puderam ver as novas instalações e terem uma noção geral sobre todos os procedimentos que serão realizados em cada espaço do novo prédio.

A presidente do Comsaúde, Conceição Aparecida Fagionato, disse que os conselheiros ficaram muito satisfeitos com o que viram, e que o objetivo do órgão é sempre a busca pela melhor qualidade no atendimento em saúde à população americanense. “Estamos muito felizes com o novo pronto-socorro, com a troca dos equipamentos antigos, bem como o aumento dos profissionais no atendimento; pois essa era uma demanda antiga desse Conselho, que tínhamos como único objetivo de melhorar a atenção à saúde, com mais qualidade, oferecendo um atendimento mais humanizado e com redução no tempo do atendimento”, afirmou.

Para Gleberson Miano, a visita serviu também para demonstrar a união de força em prol de melhorias para o setor. “A visita foi muito boa, nós esclarecemos as dúvidas e trocamos informações sobre como será o atendimento no novo pronto-socorro. Os conselheiros vieram em grande número e isto demonstra o quanto nós estamos caminhando juntos na construção de uma saúde melhor para todos”, explicou o secretário de Saúde.

A área total das novas instalações compreende 1.769 m², o que praticamente dobra a capacidade operacional, visto que o atual pronto-socorro conta com 941 m². No local há cinco consultórios para atendimento clínico, além de salas para atendimento de emergência, soroterapia, curativo, inaloterapia, raio-x, exames diversos, serviço social, entre outros procedimentos.