Conselhos de Direitos e de Assistência Social suspendem atendimento para mudança de local

Os Conselhos de Direitos e de Assistência Social estão com o atendimento ao público suspenso devido à mudança para a nova sede. Ao todo, sete Conselhos que atendiam no prédio localizado no CCL – Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil, vão passar a atender na Rua Ibirapuera, nº 70, Jardim Ipiranga.

A data de início de funcionamento no novo local, denominado Casa dos Conselhos, será divulgada assim que a mudança for concluída, informou a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana.

A Casa dos Conselhos abrigará os sete Conselhos vinculados à SASDH: Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA); Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas (COMAD); Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM); Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Conselho Municipal de Direitos do Idoso (COMID); Conselho Municipal dos da Pessoa com Deficiência (COMPCD).