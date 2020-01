Corinthians e Natação Americana anunciam parceria

O Sport Club Corinthians Paulista e a Natação Americana, que tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, anunciaram, nesta quinta-feira (23), uma parceria que prevê o patrocínio de 28 atletas das categorias infantil e infanto-juvenil do município. O anúncio foi feito em uma das salas do gabinete da administração municipal, pelo coordenador técnico da Natação Competitiva do Corinthians, Paulo Augusto Prado da Silva; do diretor técnico de Esportes Aquáticos do Corinthians, Marco Antonio Soares de Paula; e do presidente da Natação Americana, o médico Renato Sega. Acompanharam o anúncio o secretário municipal de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, e o vereador Thiago Martins, que intermediou o processo de parceria. O vereador Léo da Padaria também esteve presente.

Com o patrocínio do Corinthians, que tem previsão para durar um ano, os atletas terão as despesas com competições e treinos pagos pelo clube paulista, além de poderem usar a piscina de 50 metros e a equipe técnica do Corinthians.

“Para nós, essa parceria, foi de extrema importância. Os atletas vão continuar treinando aqui no Centro Cívico, mas quando forem competir vestem a camisa do clube paulista, que irá custear as despesas dos nadadores, gerando uma economia para a associação”, avaliou o secretário de Esportes, o Paraná.

De acordo com Renato Sega, cada atleta gera um custo à Associação de R$ 600 por mês e agora, com o patrocínio, a Natação Americana vai poder investir ainda mais no recinto aquático do Centro Cívico e focar nas categorias petiz e mirim, atletas com idade entre 8 e 12 anos.

“Essa parceria vai trazer um benefício financeiro e consegue suprir os gastos dos nadadores. Com este respiro, vamos poder trazer melhorias nos vestiários e na piscina, por exemplo, e nossa ideia é crescer na categoria de base, buscar novos talentos e formar atletas. Estamos muito felizes com a parceria com o clube que está entre os melhores da natação do país”, disse o médico que está à frente da Natação Americana há seis anos.

“Americana tem atletas de excelente qualidade em todas as categorias e nosso objetivo não é tirar estes atletas do município, mas trazer benefícios para a Associação, que irão refletir nos próprios nadadores”, disse o coordenador técnico da Natação Competitiva do Corinthians, Paulo Augusto Prado da Silva.

Natação Americana promove peneira no sábado

A Natação Americana, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, realiza no sábado (25), a peneira de avaliação e seleção de 20 novos atletas para participar da equipe de competição da modalidade. A avaliação acontece a partir das 10h30, na piscina do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico. Os interessados em participar devem ser nascidos entre 2008 e 2012, ou seja, ter entre 8 e 12 anos.

O Centro Cívico fica localizado na Rua Sergipe, nº 230, bairro Colina. Mais informações podem ser obtidas com o treinador da Associação de Natação de Americana, Fabio Cremonez, pelo telefone (19) 99468-3017.