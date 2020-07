Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje as 21h30

Corinthians e Palmeiras ficarão, enfim, frente a frente em clássico válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontecerá depois de quatro meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. A bola rola a partir das 21h30, em Itaquera, sem a presença de torcedores.

A janela sem jogos resultou em mudanças profundas no cenário do dérbi. O Corinthians, por exemplo, teve tempo para estancar a crise em campo. Antes da paralisação do campeonato, o time alvinegro acumulava cinco partidas sem vencer no Estadual.

Em contrapartida, o Palmeiras, de acordo com avaliação do técnico Vanderlei Luxemburgo, vinha em ascensão. Em entrevista concedida na última sexta-feira (17), o treinador destacou a postura da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní-PAR, pela Libertadores, em 10 de março.

Naquela ocasião, Luxemburgo escalou quatro atacantes. Hoje, diante do Corinthians, dois deles não estarão em campo: Dudu, emprestado ao Al-Duhail, do Qatar, e Rony, suspenso por quatro meses pela Fifa. O Palmeiras também não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez, que ainda não assinou um novo contrato com o clube.

No Corinthians, as mudanças foram positivas. Apesar de perder Pedrinho, negociado com o Benfica, a equipe do técnico Tiago Nunes terá o retorno do meia Ramiro, que estava lesionado antes da parada. O lateral esquerdo Sidcley também volta ao time, agora em melhor forma física.

Recém-contratado, o atacante Jô não poderá reforçar o Corinthians. O jogador, que voltou ao clube para uma terceira passagem, não foi inscrito a tempo e só entrará em campo caso o time alvinegro obtenha a classificação às quartas de final.

Além de Pedrinho, outros atletas deixaram o clube de Parque São Jorge. A lista traz os atacantes Vagner Love e Yony González, o zagueiro Pedro Henrique e o volante Richard.

O Corinthians tem uma tarefa complicada na retomada do Estadual. A duas rodadas do fim da fase de grupos, a equipe soma 11 pontos, cinco a menos que o Guarani, segundo colocado do Grupo B. Os corintianos têm três pontos de vantagem para o Botafogo, o primeiro time da zona de rebaixamento. No domingo, o time alvinegro enfrenta o Oeste em Barueri.

O Palmeiras é o vice-líder do Grupo B do Paulistão, com 19 pontos, e está perto da classificação às quartas de final. A equipe alviverde tem a mesma pontuação do líder Santo André, que fica à frente pelo número de vitórias. O terceiro colocado da chave é o Novorizontino, com 16 pontos. Na última rodada da fase de grupos, os palmeirenses recebem o Água Santa. O jogo será no próximo domingo (26).

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x PALMEIRAS

Data: 22 de julho de 2020, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista (11ª rodada)

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Auxiliares: Neuza Inês Back e Daniel Paulo Ziolli

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Mendez, Gil e Sidcley; Gabriel e Camacho; Ramiro, Luan e Janderson; Boselli. Técnico: Tiago Nunes

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Vitor Hugo e Matías Viña; Ramires, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Luiz Adriano e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo