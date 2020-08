Corinthians se recusa a fazer exames da Covid-19 antes das finais

O Corinthians se recusou a fazer exames da Covid-19 antes das finais do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, marcadas para quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, e sábado, às 16h30, na arena do rival.

A manifestação do presidente Andrés Sanchez aconteceu durante a reunião com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, e o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, nesta segunda-feira.

A alegação do Corinthians é de que o elenco está concentrado no CT Joaquim Grava desde a autorização para o retorno do futebol e que, por isso, não há necessidade de realizar novos exames.