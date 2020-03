CRAS Praia Azul promove Sarau Cultural

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Praia Azul, vai promover, nesta quinta-feira (6), a partir das 13 horas, mais uma edição do evento “Sarau no CRAS – Compartilhando Saberes, Cultura e Afetos!”. A atividade será realizada em parceria com o Ciep Professor Milton Santos, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM), Rede Praia Azul, Secretaria de Esportes, Regional Praia Azul, entre outros apoiadores.

Segundo a coordenadora do CRAS, Cristina Pereira da Silva, o objetivo do “Sarau no CRAS” é compartilhar atividades artísticas e culturais com a comunidade, possibilitando aos participantes espaço onde possam refletir sobre situações do cotidiano, vivenciar novas experiências e expandir horizontes, por meio do compartilhamento de atividades artísticas e culturais, fortalecendo os laços comunitários, o acesso a direitos e o desenvolvimento do protagonismo e autoestima.

Nesta edição do Sarau, haverá apresentações de música com as cantoras Vitória Greice Pereira da Silva, MPB, e Daniela Smanioto, violão clássico, entre outras atrações.