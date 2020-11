Criança de 2 anos morre afogada em Sumaré

Uma criança de dois anos morreu afogada na piscina da cobertura onde morava com os pais na manhã desta terça-feira em Sumaré. O acidente aconteceu no bairro Mackarenko. Os policiais atenderam o chamado e, quando chegaram no local, se dirigiram ao apartamento que fica no último andar.

Eles foram recebidos pela mãe da criança, que estava na sala deitado de costas e com os ombros levemente elevados. A mãe informou que estava dormindo com seus dois filhos em sua cama, e que ao acordar percebeu que um deles não estava lá. Chamou pelo seu marido, que estava dormindo em outro quarto.

Informou que seu marido saiu em direção a piscina, que fica na cobertura, que ele encontrou a criança e a levou para casa e acionaram o socorro. O soldado Sana e seu parceiro levaram a criança para o Pronto Atendimento, após 20 minutos os bombeiros chegaram ao hospital. Foram realizados procedimentos durante uma hora, mas o menino veio a óbito.

fonte : Novo Momento