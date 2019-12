Crianças de entidades de Americana recebem doações de brinquedos novos por meio do Fundo Social

Crianças atendidas por doze entidades assistenciais de Americana terão um Natal especial. Após indicação das instituições pelo Fundo Social de Solidariedade, estão sendo distribuídos 1262 brinquedos novos doados pelos organizadores da 14ª edição da White Party, uma das mais tradicionais festas do branco de música eletrônica do Brasil, realizada no dia 8 de dezembro.

Em 2019, a White Party contou com a parceria e apoio do Creci-SP, por meio do subdelegado de Limeira, Marcelo Giacon, responsável por desenvolver e executar diversos trabalhos sociais, sendo um deles o “Natal Solidário” nas cidades de Limeira, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Cosmópolis e Artur Nogueira, que estão sendo beneficiadas com os milhares de brinquedos arrecadados pelo evento.

A presidente do Fundo Social de Americana, Maine Najar, explicou que conheceu Marcelo Giacon por meio do delegado do Creci de Americana, Rogério Armond. “Com esse contato, foi possível trazer esse projeto maravilhoso para nossa cidade, proporcionando às crianças atendidas por essas doze entidades a alegria de ganhar um brinquedo novo. Agradecemos muito a todos que colaboraram para que esse momento especial fosse possível”, afirmou Maine.

A campanha tem abrangência nacional e já foram arrecadados mais de 90 mil brinquedos em todas as edições, sendo entregues a instituições, orfanatos e comunidades da cidade de São Paulo e outras regiões. Em Americana, estão sendo beneficiadas as seguintes entidades: Apam; Fundação Letícia Duarte; Sasa I; Sasa II; Aama; Lar da Mãe Esperança; Nids; Cijop; Sespa; Paróquia São Vito; Apam Praia Azul; e Associação Espírita Mensageiros da Luz.