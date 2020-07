Crianças são contaminadas em casa ao brincar com mercúrio , no Santa Fé S.B.O

Moradores da rua João Lopes Machado Filho, no Jardim Santa Fé, estão assustados com um caso de contaminação com mercúrio em uma residência. Segundo relatos de vizinhos, o morador teria levado de seu trabalho para casa um galão de 3 litros de mercúrio. Várias crianças, da casa e de vizinhos) brincaram com o metal em estado líquido porque “forma bolinha” e acabaram se contaminando. Cinco foram internadas no PS Dr. Afonso Ramos.

Os vizinhos acreditam que o morador não sabia dos riscos e levou o metal para casa na inocência. Três famílias também estariam contaminadas por manusear o metal e estão em observação. “Coitado. São filhas dele mas ele nunca que imaginava que o que tinha (no galão) era isso”, disse uma vizinha.

Contatada, a Cetesb informou que “nos dias 13 e 14 de julho, técnicos do setor de Atendimento a Emergências e da Agência Ambiental de Americana, da CETESB, prestaram apoio à prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste para o monitoramento do mercúrio. Foram encontradas concentrações do produto em uma boca de lobo e no meio fio da rua João Lopes de Machado Filho. O produto foi neutralizado com enxofre em pó. Após a ação o resíduo restante foi recolhido para descarte correto e a rua higienizada pela administração municipal.”