Cuca abre inscrições para oficina “Elaboração de Currículo e Técnica de Entrevista”

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) está com inscrições abertas, de 6 a 10 de março, para uma oficina com o tema “Elaboração de Currículo e Técnica de Entrevista”, que oferecida por meio de um convênio entre Secretaria de Planejamento e Unisal. São 20 vagas destinadas a moradores de Americana maiores de 18 anos.

As inscrições podem ser realizadas na sede do próprio Cuca, que fica na Rua Anhanguera, nº 16-A, em frente ao Mercado Municipal. O telefone para informações mais detalhadas é o 3461 4131. A oficina ocorrerá no dia 11 de março, das 8h30 às 11 horas. Para a inscrição, é necessário apresentar um documento com foto e um comprovante de endereço.

A coordenadora do espaço, Roseli dos Santos, lembra que outras turmas podem ser formadas dependendo da demanda. “Nesse primeiro momento, estamos oferecendo 20 vagas. Mas nada impede que formemos novos grupos se a procura for grande”, explicou.

“A parceria com a Unisal propiciará que realizemos uma série de cursos no decorrer do ano, com foco em temas como empreendedorismo, mercado de trabalho e habilidades e comportamento”, concluiu Roseli.