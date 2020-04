CUCA Americana dá exemplo de solidariedade no combate ao coronavírus

O Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (CUCA), vinculado à Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Americana, está dando um exemplo de solidariedade para combater o coronavírus, com a confecção de máscaras, lençóis, camisolas e uniformes para o Hospital Municipal de Americana “Dr. Waldemar Tebaldi”. o CUCA fez uma entrega expressiva ao HM com as presenças do secretário de Saúde, do diretor do HM, do secretário de Planejamento, da coordenadora do CUCA e toda a equipe de profissionais e voluntários do CUCA.

“Somente hoje estamos entregando ao HM 170 lençóis, 72 conjuntos de uniformes e 60 camisolas hospitalares, graças ao trabalho incansável dos nossos profissionais, professores e voluntárias, que não estão medindo esforços para ajudar. Por isso, está sendo possível a realização de todo esse trabalho. Desde agosto do ano passado, já confeccionamos e entregamos 387 lençóis, 152 uniformes, 60 camisolas e fronhas ao HM. E ainda 5.375 máscaras de proteção para diversos setores”, disse a coordenadora do CUCA, Roseli dos Santos.

O secretário de Planejamento, Ângelo Sergio Marton, ressaltou todo o trabalho que está sendo desenvolvido por meio do CUCA após a reativação e retomada da unidade na cidade. “Conseguimos no ano passado, recuperar todo o maquinário que estava parado e retomamos os cursos profissionalizantes e parcerias. O prefeito Omar Najar agradece todo o apoio e trabalho dos voluntários e dos profissionais do CUCA”.

Segundo o diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Antônio Fernandes, num esforço em conjunto, empresários da cidade estão colaborando com a doações de tecido, linha e elástico, tornando viável todo o processo de confecção.

O secretário de Saúde, Gleberson Miano, se emocionou ao falar do enfrentamento da pandemia, da dedicação dos profissionais de saúde e de toda a ajuda que tem recebido. “Vocês não imaginam como é importante a essa doação. Graças ao sacrifício de muita gente, estamos conseguindo atender e enfrentar todos os problemas. Também temos recebido um carinho muito grande da população. E não há o que pague essa ajuda. Muito obrigado por tudo o que estão fazendo. Cada centavo está sendo revertido para a população no combate ao coronavírus”.

O diretor superintendente do HM, José Carlos Marzochi, fez questão de ressaltar o capricho na realização das doações. “Estão fazendo tudo com muito capricho. Obrigado às empesas que estão doando os materiais e aos voluntários e profissionais do CUCA. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês”.

A encarregada de setor responsável pela lavanderia do HM, Elizabeth Matos Veiga Montani, participou da entrega das doações e também agradeceu pela ajuda.