Cuca entrega certificados a alunas do curso de costura

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) entregou, na sexta-feira (18), certificados para 45 alunas do curso de costura.

Nesse módulo, as participantes puderam conhecer todo o processo de costura utilizado em maquinários presentes na indústria de confecção, como máquina reta, overloque, interloque e galoneira.

“São máquinas utilizadas pelas indústrias, fazendo com que essas alunas saiam do curso preparadas para o mercado de trabalho e aptas a lidar com o maquinário empregado atualmente”, declarou a responsável pelo Cuca, Roseli dos Santos.

A entrega foi acompanhada pelo secretário municipal de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton.