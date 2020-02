Cuca inicia novas turmas de modelagem, costura industrial e máquinas especiais

O Cuca (Centro da Universidade de Conhecimento de Americana) deu início às atividades deste ano com novas turmas dos cursos de modelagem, costura industrial e máquinas especiais (overlock, interlock e galoneira). Ao todo, são 37 alunos divididos em quatro turmas.

O diferencial deste ano é que os alunos de modelagem participarão, simultameamente, de um curso de pilotagem. A piloteira é a profissional que trabalha em conjunto com a modelista e fica responsável por fazer a peça-piloto de uma coleção. Nas mãos dessa profissional, a criação ganha forma e se transforma em roupa. Após passar pelas mãos da costureira piloteira, a peça-piloto segue para a prova com modelo vivo para avaliar o caimento, vestibilidade, conforto, estética, entre outros quesitos. É neste momento que os profissionais envolvidos no processo de criação e desenvolvimento da roupa detectam os defeitos e possíveis pontos de desconfortos.

“Levantamentos indicam que a demanda por profissionais de pilotagem é bastante alta em Americana e região. E como priorizamos emprego e renda, decidimos oferecer mais essa especialização para as profissionais de modelagem”, destacou a coordenadora do Cuca, Roseli dos Santos.

Cuca – O Cuca possui 44 máquinas de costura dos mais variados tipos: retas convencionais, automatizadas eletrônicas, overloque, interloque, galoneira, galoneira cilíndrica com catraca, elastiqueira com catraca, reta com transporte triplo (tecido pesado), prepontadeira barra alternada (duas agulhas), fechadeira de braço com catraca e travete. Os equipamentos permitem que os alunos aprendam utilizando tipos de máquinas que são usadas nas confecções de um modo geral.

As aulas são ministradas no prédio localizado à Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal.