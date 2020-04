DAE Americana investe R$ 700 mil na modernização do sistema de tratamento de água

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana, seguindo o plano de modernização do sistema de tratamento de água, investiu R$ 700 mil reais no sistema de aplicação e dosagem de cloro. O objetivo é garantir mais eficiência e segurança nesse processo.

“Para alcançarmos a excelência em tratamento foram utilizados equipamentos de última geração, com tecnologia de ponta. São investimentos importantíssimos para assegurar o nível de eficiência e segurança no sistema de aplicação e dosagem de cloro”, explicou o diretor geral do DAE Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

A recuperação de um trabalho de qualidade e eficiência no tratamento de água tem sido priorizada na gestão do prefeito de Americana Omar Najar. “Realizamos todo um processo de recuperação da autarquia em termos de maquinários e investimentos fundamentais para o abastecimento de toda a população. Hoje há uma série de ações e obras já realizadas e outras sendo concluídas, tanto na parte de água como de esgoto, que irão garantir o futuro das gerações. Conseguimos modernizar todo o sistema de abastecimento e continuamos investindo ainda mais”, disse o prefeito de americana, Omar Najar.

As Estações de Tratamento de Água (ETAs) são responsáveis por garantir a entrega de água tratada com qualidade e segurança à população. Com o investimento no sistema de aplicação e dosagem de cloro, Americana terá uma tecnologia de ponta que vai garantir a segurança da ETA ao detectar e solucionar possíveis emanações de clorogás de forma automática.