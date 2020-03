DAE atinge 89% de execução na construção da adutora na região do Pós- Anhanguera

A construção da nova adutora que irá atender todos os bairros do Pós-Anhanguera está avançada e atingiu os 89% de execução, conforme informações do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana). O investimento da obra é de R$ 5,3 milhões e irá aumentar a capacidade no sistema de abastecimento de água de alguns bairros como, Antonio Zanaga, Vila Bela, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Praias Azul e dos Namorados.

A nova adutora tem três mil metros de extensão e está sendo construída entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) e a margem da rodovia Anhanguera.

O prefeito de Americana, Omar Najar, destacou que vem fazendo investimentos para a melhoria da rede de água da cidade. “Infelizmente Americana ficou muito tempo sem investimento na estrutura, mas nós temos trabalhado pela melhoria do sistema de distribuição do município. Esse trabalho no Pós-Anhanguera, além dos reservatórios que estamos construindo na cidade, projetarão Americana para o futuro”, disse.

“A tão esperada troca da adutora do Pós-Anhanguera está em uma fase bastante interessante. Já superamos os 80% da obra, faltando apenas a parte final, e é próxima da estação de tratamento de água. Essa adutora é um anseio da população e vai melhorar significativamente, junto com a construção dos reservatórios daquela região, a situação do abastecimento, deixando o sistema muito mais seguro e garantindo assim constancia no processo de abastecimento”, disse o superintentende do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.