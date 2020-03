DAE conserta vazamento na 30 de Julho

O Departamento de Água e Esgoto de Americana identificou um vazamento de água na rua 30 de Julho, entre as ruas Cândido Cruz e Rua Ipiranga, na região central, e os trabalhos de reparo serão iniciados nesta quinta-feira (12), por volta de 8 horas. A extensão do problema e o tempo de duração para solucioná-lo serão conhecidos somente após abertura da rede. Mas a expectativa é de que até a hora do almoço tudo já esteja resolvido.

Para que os trabalhos sejam realizados com segurança, o trecho estará interditado. A Unidade de Transportes e Sistema Viário sinalizará o local para alertar motoristas e pedestres.