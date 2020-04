DAE higieniza locais com grande fluxo de pessoas

Dando sequência aos trabalhos de higienização nas unidades de saúde e em locais com grande fluxo de pessoas, o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) executou o serviço de desinfecção em diversos pontos, entre eles, os hospitais Samaritano, Unimed, São Lucas e São Francisco; o Terminal Urbano; os postos de saúde dos bairros Parque Gramado, Dona Rosa, Parque das Nações, CAPS adulto, CAPS infantil, Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

O objetivo é ampliar as ações de prevenção ao coronavírus no município. O serviço está sendo feito por profissionais do DAE, que tem à disposição todos os EPIs necessários, e está sendo usada uma solução de hipoclorito de sódio, a mesma usada para higienização em outros municípios.