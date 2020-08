DAE informa interligação do novo reservatório na região do São Luiz . vai faltar Água

Nesta quinta-feira (13), o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) fará a interligação do novo reservatório R10, na região do bairro São Luiz. O serviço irá começar às 7 horas e está previsto para terminar às 15 horas do mesmo dia.

Durante o serviço poderá haver desabastecimento de água nos bairros que são atendidos pelo reservatório R10, que são, Jardim São Luiz, Vila Branca, Jardim Helena, Jardim Santa Rosa, Jardim Campo Limpo, Parque Boa Vista, Jardim Luciene, Jardim Boer l e ll, Bertoni e Jardim América.