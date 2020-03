DAE informa interrupção em abastecimento de água

O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) informa que nesta quarta-feira (18), haverá uma interrupção no abastecimento CR09, para que seja feita a interligação do novo sistema de reservação. Os trabalhos terão início às 6h da manhã e a retomada do abastecimento está prevista para às 17h30 do mesmo dia.

De acordo com o DAE, este reservatório é responsável pelo abastecimento dos bairros Vila Jacyra, Residencial Nardini, Jardim São José, Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Nielsen Ville, Parque Universitário e Jardim Terramérica I, II e III.