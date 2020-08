Nesta quarta-feira (26), o DAE de Americana fará uma manutenção no bairro Jaguari, com a troca de uma válvula na rua São Thiago com a Rua São Manoel. Os trabalhos terão início às 7 horas, e o término está previsto para às 15 horas

.

Poderá haver desabastecimento nos seguintes bairros: Jaguari, Loteamento dos Ipês, Loteamento Pau Brasil e Nova Carioba.

A normalização do abastecimento se dará de forma gradativa.