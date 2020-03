DAE inicia dedetização no Catharina Zanaga

o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) deu início ao serviço de desinsetização no bairro Catharina Zanaga com o objetivo de diminuir a presença de insetos e roedores no local.

De acordo com o DAE, a nova etapa irá contemplar também os bairros Jardim São Domingos, Vale do Rio Branco, Jardim Bela Vista, Vila Santa Maria, Jardim Paulistano, Jardim Lizandra, Jardim Novo Horizonte e Jardim Guanabara.