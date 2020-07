DAE segue realizando desinfecção em áreas públicas

Com o objetivo de prevenir a transmissão do Covid-19, o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) dá continuidade ao serviço de desinfecção na cidade e executa diariamente a higienização em áreas de grande circulação de pessoas, como terminal rodoviário, hospitais, entre outros.

Entre os locais que já foram desinfectados estão os hospitais Samaritano, Unimed, São Lucas e São Francisco; o Terminal Urbano; os postos de saúde dos bairros Parque Gramado, Dona Rosa, Parque das Nações, CAPS adulto, CAPS infantil, Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

De acordo com a direção do DAE, para a efetivação do serviço, a equipe está aplicando nos locais uma solução de hipoclorito de sódio.