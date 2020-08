DAE troca mais de 500 metros de rede de água no bairro São Manoel

Dando continuidade às melhorias feitas pelo departamento, o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) está substituindo as redes de água de ferro que passam pela cidade. Nesta quinta-feira (13), o serviço está sendo feito no bairro São Manoel, e foram substituídos trechos das ruas Santo Antônio, São Gabriel e Avenida Pascoal Ardito. Já as ruas Carlos Rasmussen e Teodoro Guilherme Redher, tiveram a tubulação da rua inteira trocadas.

Para melhorar o fluxo de água do bairro, o DAE está usando o material de PVC com 50 mm. Os serviços começaram há aproximadamente 15 dias e está previsto para finalizar nesta sexta-feira (14).