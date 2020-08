Defesa Civil alerta para baixa umidade relativa do ar em Americana

A Defesa Civil de Americana alerta a população para o baixa umidade relativa do ar registrada os últimos dias, situação que coloca a cidade em estado de atenção. Nesta segunda-feira (3/8), às 16 horas, o índice registrado foi de 23,2%. A medição é realizada pela Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), localizada nas dependências do Tiro de Guerra.

Alguns cuidados são necessários nesse período:

– Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

– Umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água e irrigação de jardins;

– Permanecer em locais protegidos do sol e em áreas com vegetação;

– Consumir água à vontade.