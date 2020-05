Denso de Santa Bárbara d’Oeste demite 150 funcionários

A indústria automotiva barbarense confirmou o desligamento de 150 colaboradores na manhã desta terça-feira .

Presente no Brasil desde 1980, a indústria foi instala às margens da Rodovia dos Bandeirantes na cidade vizinha em 2012. O centro tecnológico, que ocupa uma superfície de 8 mil metros quadrados e contou com um investimento de US$ 50 milhões, é destinado ao desenvolvimento de motores de arranque e alternadores.

As atividades da indústria construída por 100 milhões de dólares estão suspensas.

Veja a nota;

“Nota Oficial à Imprensa 12 de maio de 2020 Nota referente ao desligamento de colaboradores do quadro da DENSO do Brasil LTDA

A DENSO DO BRASIL LTDA, Multinacional japonesa do setor automotivo vem através desta nota informar o desligamento de 150 (cento e cinquenta) colaboradores do quadro da empresa da planta de Santa Bárbara d’Oeste/SP. O motivo dos desligamentos é a crise econômica gerada pelo aparecimento do novo Coronavírus que está impactando o mundo. O mercado automotivo esta sendo fortemente afetado pela COVID-19 e ocasionou uma brusca redução de demanda de produtos da DENSO por parte das principais montadoras do país, clientes desta empresa. A empresa continuará aplicando as medidas autorizadas pelo Governo Federal através das medidas provisórias 927 e 936 como, por exemplo, redução de jornada e suspensão temporária de contrato. Estamos acompanhando diariamente a movimentação dos nossos clientes para adequar a nossa produção a demanda do mercado.”