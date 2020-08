Descarte irregular de resíduos é crime e materiais levam anos para se decompor

Dando sequência a campanha de orientação e conscientização quanto aos cuidados com a saúde das pessoas e com o ecossistema, a Secretaria de Meio Ambiente enaltece sobre o descarte irregular de resíduos. Passível de multa no valor de R$ 1.053,14, o descarte irregular de resíduos pode entupir as galerias pluviais, aumentar a proliferação da dengue, causar grandes problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e saúde pública. As consequências podem prejudicar também a sobrevivência da fauna e flora de diversas regiões e os efeitos podem ser sentidos por muito tempo, visto que alguns materiais, como o plástico, demoram centenas de anos para se decompor.

A Prefeitura Municipal possui os serviços de coleta domiciliar, seletiva e ecopontos, que recebem móveis, restos de poda e de madeira e diversos tipos de entulho. Materiais recicláveis também podem ser entregues, que são separados e têm uma destinação correta. Por isso, é importante a conscientização e colaboração da população para conservar os locais limpos e denunciar o descarte irregular.

Atualmente, a cidade conta com nove ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios, Jardim da Mata, Jardim Bertoni, Jardim da Paz, Antonio Zanaga, Praia Azul, Catharina Zanaga, Nova Carioba, Werner Plaas e Jardim Guanabara. Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, domingo e feriado, das 8 às 12 horas.

Para intensificar a conscientização, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, elaborou a campanha digital com o tema “Combate à queimadas” com materiais educativos divulgados via on-line para servidores públicos, alunos do curso “O Despertar Ambiental”, ONGs, associações, voluntários ambientais e para a rede municipal e particular de ensino.

A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, da Secretaria de Meio Ambiente, realiza ações on-line e pede a colaboração da população para denúncias, que podem ser feitas por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no telefone (19) 3475-9024, na Secretaria de Meio Ambiente, no telefone (19) 3471-7770 e no GPA (Grupo de Proteção Ambiental), nos telefones 153 e (19) 3461-8631. As infrações de queimadas são passíveis de multa no valor R$ 741,77.

Mais informações sobre o descarte de resíduos podem ser obtidas pelo telefone da Unidade de Limpeza Pública da Prefeitura (19) 3405-9444.