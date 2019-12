Dezembro tem chuvas acima do previsto na Região

O mês de dezembro, até o momento, registrou chuvas acima do esperado na Região .

A média do índice pluviométrico para este mês em Santa Bárbara d’Oeste é de 200 mm, marca que foi ultrapassada na última terça-feira (24). De acordo com o pluviômetro instalado na região da Represinha Santa Alice, até a data registrou-se 210 mm de chuva na cidade.

Previsão

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a região de Santa Bárbara d’Oeste e Americana terá predomínio de sol e calor para os próximos dias.

Entre hoje e sábado as temperaturas oscilam entre 19ºC no amanhecer e 33ºC pela tarde. O órgão faz, ainda, um alerta para os cuidados com a hidratação, visto que a umidade do ar pode chegar aos 40% no período da tarde. O índice UV também pode chegar aos 12, o que requer atenção e cuidados especiais para qualquer período de exposição aos raios solares entre o final da manhã e o meio da tarde.