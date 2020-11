Dória prorroga quarentena até dia 16 de dezembro

O governador João Doria (PSDB), publicou nesta terça-feira(17), no Diário Oficial, um decreto que prorroga a quarentena no estado de São Paulo até o dia 16 de dezembro. Até ontem, o estado registrou 40.576 mortes em decorrência do coronavírus e 1.169.377 casos de infecção. O decreto 65.295 publicado no DO prorroga o decreto 64.881 de março de 2020.

Segundo o governo, a média diária das internações subiu de 859 para 1.009 entre as duas semanas. Em comparação a semana anterior, o número de internações no estado por casos suspeitos e confirmados de Covid-19 subiu 18% na última semana epidemiológica, que vai de 8 a 14 de novembro.