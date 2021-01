duas pessoas ficam feridas em acidente na Avenida Santa Bárbara

o acidente entre uma motocicleta e um pedestre ocorreu por volta de 17h na frente do antigo Vic Center.

A condutora da moto estava consciente e desorientada devido ao trauma leve de face e crânio, além de escoriações leves nos membros inferiores, Ela foi imobilizada e socorrida pela equipe dos bombeiros.

A pedestre também teve escoriações leves pelo corpo e face e foi socorrida pela ambulância do município. As duas vítimas foram conduzidas até o Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, no Jardim Esmeralda.