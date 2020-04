Educação antecipa férias de professores e profissionais de apoio

A Secretaria de Educação de Americana antecipou as férias de julho dos professores da rede municipal. O período de descanso ocorre, normalmente, no mês de julho, mas neste momento será de 13 a 27 de abril.

A iniciativa foi tomada devido às medidas de isolamento social adotadas atualmente e que culminaram na suspensão das aulas presenciais. A expectativa é de que, em breve, dependendo da evolução da pandemia, as escolas já estejam funcionando e os alunos voltem às aulas, inclusive no mês de julho, já que as férias foram usufruídas antecipadamente.

Vale lembrar que, durante esses dias, os professores e coordenadores estavam trabalhando e enviando material de estudos e atividades para que os alunos fizessem em casa.

Quanto a eventuais reposições no retorno das aulas, a Secretaria de Educação informa que ainda não há nada definido. “Estamos analisando vários cenários. Mas são hipóteses que dependem da evolução da pandemia. Uma decisão só será possível quando as determinações de isolamento social puderem ser relaxadas ou suprimidas”, avaliou a secretária Evelene Ponce Medina.

As férias na rede municipal de ensino não estão sendo concedidas apenas a professores, mas também a profissionais de apoio, como serventes e escriturários. No total, 1.600 servidores da Educação entrarão de férias. Destes, 900 são professores.