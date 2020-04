Educação desenvolve plataforma para auxiliar professores na transmissão de conteúdos e atividades aos alunos

A Secretaria de Educação Municipal, por meio do setor de Tecnologia de Informação (TI), desenvolveu uma plataforma específica para que os professores da rede municipal possam interagir com os alunos e passar atividades e conteúdos nesse momento de pandemia de Covid-19, em que todos estão em casa.

“Diante da necessidade de isolamento social e da consequente suspensão das aulas e seus impactos na dinâmica educacional e familiar, a Secretaria está atuando de modo permanente e por meio de ferramentas diversas para garantir às crianças e aos adolescentes o acesso a vivências e atividades complementares, interativas e lúdicas que contribuam para que, mesmo em casa, possam se vincular a processos educativos de qualidade”, salientou o diretor de TI, Naor Garcia Filho.

A equipe de professores, diretores, coordenadores, pedagogos, profissionais da informática e desenvolvimento de sistemas, escriturários e equipe técnica da Secretaria de Educação continua a desenvolver suas funções, tanto em sistema de plantão, rodízio e em trabalho remoto, garantindo que as famílias das crianças e dos adolescentes que estudam na rede municipal tenham acesso a atividades que envolvam leitura, arte, contação de histórias, músicas, jogos, brincadeiras, vídeos, assim como a temas e componentes de estudos nas mais diversas áreas do conhecimento.

Os professores têm elaborado e disponibilizado material pedagógico para todos os alunos, de acordo com a sua respectiva faixa etária e nível de escolaridade, por meio do endereço eletrônico. https://docs.google.com/ document/d/ 1mmTGfxiBgE3mCgElGntiHjG7oLrzF iXO7fQ7Q79P8Uw/edit?usp= sharing , ou pelo Portal da Secretaria de Educação no site https://infoseduc.seducpma. com/ .

Além das atividades disponibilizadas aos alunos, todos os profissionais da educação apresentam relatórios periódicos de suas atividades aos gestores da Seduc em um sistema próprio desenvolvido para este fim e são, constantemente, orientados pela equipe pedagógica e supervisão da Secretaria de Educação.

“Desta forma, a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com os demais órgãos da administração pública municipal, se faz presente na defesa e garantia da saúde e da vida de toda população de nossa cidade”, afirmou a secretária, Evelene Ponce Medina.