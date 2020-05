Empresa doa R$ 288 mil para combate ao Covid-19

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu o gerente administrativo da planta de Limeira da Ajinomoto, Ademir de Matos. A empresa fez a doação de R$ 288 mil, por meio do seu instituto, para o município. O recurso será utilizado no combate à Covid-19 e servirá, sobretudo, para a compra de equipamentos para o hospital de campanha que vem sendo montado na Avenida de Cillo.

O encontro que marcou simbolicamente a doação, já feita, ainda teve a presença do secretário da Saúde, Gleberson Miano, e do Diretor Superintendente do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Matos explicou que a Ajinomoto promove uma série de ações junto a entidades filantrópicas e que, por meio do instituto, auxilia cidades do entorno das suas plantas. “Americana está na região da nossa planta, tem pessoas que trabalham conosco em Limeira e vem realizando um bom trabalho no combate à Covida. Com o surgimento desta pandemia, a empresa decidiu por apoiar o município”, disse Matos.

O prefeito Omar Najar felicitou a empresa pela iniciativa. “Estamos muito agradecidos pelo que a Ajinomoto está fazendo. É um recurso que vai ser muito importante para nós, nesse momento. A empresa pode ter certeza que faremos um trabalho sério como sempre, e voltado para a população”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Gleberson Miano, explicou que o dinheiro servirá, entre outras coisas, para a compra de camas, monitores e rouparia para o hospital de campanha. “A solidariedade das pessoas, na minha opinião, está sendo o diferencial no trabalho que temos feito durante toda essa crise. Ficamos muito felizes com a ação de diversas pessoas e empresas, e tenho certeza de que tudo isso ocorre porque as pessoas têm confiança no trabalho que o prefeito Omar Najar faz e que nós temos executado na Saúde”, disse.