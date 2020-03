Entre 645 cidades, Americana conquista a 39ª colocação no ranking do Programa Município VerdeAzul

Nesta quinta-feira (5), o secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Dias, e representantes de diversas secretarias municipais participaram da premiação do Programa Município VerdeAzul (PMVA) e Americana conquistou a 39ª colocação no ranking, com 88,75 pontos registrados. O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e contou com 645 participantes de todo o estado de São Paulo.

São José do Rio Preto foi a campeã no ranking geral totalizando 97,00 pontos, seguida de Bragança Paulista com 94,74 e Novo Horizonte com 94,23. O PMVA tem o propósito de incentivar, apoiar e medir de maneira descentralizada a agenda ambiental dos municípios paulistas.

“Essa premiação mostra que Americana está entre as cidades da região mais desenvolvidas ambientalmente e que estamos no caminho certo, assim como afirma o que muito temos a fazer. Agradeço e parabenizo a toda população, ao prefeito Omar Najar e, em especial, à equipe da secretaria que se dedica incansavelmente ao desenvolvimento sustentável do americanense”, disse o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

A coordenadora da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento e interlocutora do programa Município VerdeAzul, Kátia Birke, celebrou a pontuação e enalteceu a participação no projeto. “O programa vai além de ser uma excelente ferramenta de Gestão e Educação Ambiental; ele promove através das ações e diretrizes novas propostas e interação entre as pastas da administração, ONGs, voluntários e a população em geral. Agradecemos todos os parceiros pela colaboração. Americana foi certificada novamente e esse prêmio é de todos”.

De acordo com a secretaria, o resultado da pontuação garante ao município melhores condições para a realização de convênios, conquista de equipamentos e para busca de recursos junto aos fundos estaduais.