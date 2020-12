entronização do quadro de Omar Najar na Galeria de Prefeitos

A Prefeitura de Americana realizou nesta terça-feira (29) a solenidade de entronização do quadro do prefeito Omar Najar na Galeria de Prefeitos do Município de Americana. A atividade contou com a presença do prefeito e também do prefeito eleito Chico Sardelli, do vice-prefeito eleito Odir Demarchi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, do chefe de Gabinete, Belmiro José dos Santos, do presidente da Câmara de Americana, Luiz da Rodaben, além de vereadores, secretários municipais e outros servidores.

Histórico

Omar Najar, nascido em Americana no dia 13 de agosto de 1947, é filho de Abdo Najar, que foi prefeito de Americana, de 1969 a 1973, e Maria Nura Najar. Em 1973, casou-se com Aline Bruno Faraone Najar, com quem teve quatro filhos: Abdo, Maine, Taine e Tatiane.

Foi eleito prefeito de Americana nas eleições suplementares realizadas no ano de 2014, recebendo 91.266 votos, o que correspondeu a 75,5% dos votos válidos. Omar Najar assumiu seu primeiro mandato no dia 9 de janeiro de 2015.

Reeleito nas eleições de 2016, Omar teve 84.879 votos, o que representou 72,71% dos votos válidos. Ele assumiu o mandato no dia 1º de janeiro de 2017 e termina no próximo dia 31 de dezembro de 2020.